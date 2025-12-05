El turismo “una actividad de importancia y desarrollo”

Las comunidades de la Puna jujeña recurrieron a la Secretaría de Pueblos Indígena de la Provincia, en ayuda para avanzar hacia la consolidación definitiva del Corredor ecoturístico Alto andino hito 5 y 6, encontrando en ella la solución a muchas de sus necesidades que afrontaron en este proceso.

"Estamos acompañando a cada una de ellas que trabajan en conjunto por un mismo objetivo, demostrando ser un ejemplo a seguir en otras regiones que tengan posibilidades de potenciar el turismo", señaló Yolanda Cruz, secretaria de Pueblo Indígenas.

Cusi Cusi, Loma Blanca, Pirquitas, Coyaguayma, Santo Domingo y Rodeo se unieron para trabajar y lograr que el paso internacional entre Argentina y Bolivia se habilite definitivamente. Otras comunidades de la región también expresaron su interés en ser parte del proyecto.

"Estamos acompañándolos desde varios años atrás haciendo los aportes necesarios para fortalecer el proyecto y en esta oportunidad con una técnica en turismo quien sin dudas les facilitará las gestiones y acciones que deban concretar para lograr la tan ansiada habilitación de la ruta turística".

La funcionaria lamentó que las comunidades "fueron perdiendo su cosmovisión y la cultura, necesitamos fortalecer esa parte para mostrarlas al turismo, reunirnos en estos hitos, límite entre ambos países es esencial para revalorizar esos aspectos esenciales".

"Este es un trabajo que debemos continuar avanzando con los gobiernos nacionales de los tres países, porque son ellos los que pueden habilitar la ruta. El paso más importante que dieron las comunidades fue unirse, conformar comisiones internas quienes serán las gestoras ante las autoridades provinciales y nacionales".

"Este paso tan anhelado en algún momento deberá hacerse realidad y eso sucederá lo más pronto posible cuando se sumen otras comunidades que asuman al turismo como una actividad de gran importancia y desarrollo", concluyó Cruz.