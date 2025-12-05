22°
5 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

deporte social
Visita al Tribuno
Concejo Deliberante
Ministerio de Planificación Estratégica
Ministerio Público de la Acusación
Torneo Regional Amateur
Monterrico
Juzgado Federal de Garantías N°1
Ministerio Público de la Acusación
Legislatura de Jujuy
deporte social
Visita al Tribuno
Concejo Deliberante
Ministerio de Planificación Estratégica
Ministerio Público de la Acusación
Torneo Regional Amateur
Monterrico
Juzgado Federal de Garantías N°1
Ministerio Público de la Acusación
Legislatura de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Turismo en Jujuy

El turismo “una actividad de importancia y desarrollo”

El paso "anhelado en algún momento deberá hacerse realidad" y será más pronto al sumar otras comunidades.

Viernes, 05 de diciembre de 2025 00:00
ACOMPAÑAMIENTO | YOLANDA CRUZ CON NIÑOS ESCOLARES DE RÍO CHILENA.

Las comunidades de la Puna jujeña recurrieron a la Secretaría de Pueblos Indígena de la Provincia, en ayuda para avanzar hacia la consolidación definitiva del Corredor ecoturístico Alto andino hito 5 y 6, encontrando en ella la solución a muchas de sus necesidades que afrontaron en este proceso.

"Estamos acompañando a cada una de ellas que trabajan en conjunto por un mismo objetivo, demostrando ser un ejemplo a seguir en otras regiones que tengan posibilidades de potenciar el turismo", señaló Yolanda Cruz, secretaria de Pueblo Indígenas.

Cusi Cusi, Loma Blanca, Pirquitas, Coyaguayma, Santo Domingo y Rodeo se unieron para trabajar y lograr que el paso internacional entre Argentina y Bolivia se habilite definitivamente. Otras comunidades de la región también expresaron su interés en ser parte del proyecto.

"Estamos acompañándolos desde varios años atrás haciendo los aportes necesarios para fortalecer el proyecto y en esta oportunidad con una técnica en turismo quien sin dudas les facilitará las gestiones y acciones que deban concretar para lograr la tan ansiada habilitación de la ruta turística".

La funcionaria lamentó que las comunidades "fueron perdiendo su cosmovisión y la cultura, necesitamos fortalecer esa parte para mostrarlas al turismo, reunirnos en estos hitos, límite entre ambos países es esencial para revalorizar esos aspectos esenciales".

"Este es un trabajo que debemos continuar avanzando con los gobiernos nacionales de los tres países, porque son ellos los que pueden habilitar la ruta. El paso más importante que dieron las comunidades fue unirse, conformar comisiones internas quienes serán las gestoras ante las autoridades provinciales y nacionales".

"Este paso tan anhelado en algún momento deberá hacerse realidad y eso sucederá lo más pronto posible cuando se sumen otras comunidades que asuman al turismo como una actividad de gran importancia y desarrollo", concluyó Cruz.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD