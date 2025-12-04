Asistencia a tabacaleros para que puedan afrontar cosecha

El Gobierno provincial informó que se concretó el pago de la segunda etapa del Programa "Pago y/o compensación del gasto en carburantes necesarios para el estufado del Tabaco Virginia jujeño", una herramienta clave para acompañar a los productores en el momento más intenso de la campaña.

En noviembre ya se había cumplido con el primer desembolso, equivalente a $100 mil por hectárea, y con la reciente llegada de los recursos del 20% del Fondo Especial del Tabaco se acreditaron ayer $70 mil adicionales por hectárea, alcanzando a 770 productores.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó que estas acciones responden a una decisión política de sostener al sector frente a la baja recaudación nacional del 80% del FET. "Sabemos que este año la situación es especialmente desafiante para nuestros tabacaleros. Por eso trabajamos para que la asistencia llegue en tiempo y forma, directamente al productor y sin devolución, asegurando que puedan sostener el estufado y el ritmo de la cosecha", afirmó.

Abud recordó que en septiembre también se ejecutó un programa de apoyo a la etapa de plantación, completando así un esquema integral de acompañamiento. "El objetivo trazado para 2025 por la Unidad Coordinadora Provincial fue claro: estar presentes en cada momento crítico del cultivo. Hoy podemos decir que cumplimos, a pesar de las dificultades externas", añadió.

Por otro lado, el Gobierno de Jujuy concretó el pago de los créditos del Programa "Financiamiento de Mano de Obra en Cosecha para Pequeños Productores Tabacaleros", destinado a 80 productores. A su turno la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos, dijo que por sexto año consecutivo, esta línea de financiamiento -implementada por el área a su cargo y el Consejo de la Microempresa- brinda asistencia específica para cubrir jornales y otros gastos del período de cosecha. Los créditos son de $200 mil por hectárea, cuentan con una tasa baja y se devuelven una vez finalizada la campaña.

Ríos subrayó que este acompañamiento es fundamental para sostener a los pequeños productores.