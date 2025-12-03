Pequeñas grandes acciones en “Pucarita”

Enseñar valores a las nuevas generaciones tiene un significado profundo, porque implica vislumbrar un futuro con personas que aprenden a ser humanos con la empatía, la solidaridad y la esperanza como banderas de buenas acciones.

Sólo tienen once años pero ya se sienten conectados en la comprensión de diferentes realidades, que los hicieron reflexionar desde lo más profundo y, así, activar las ganas e impulsar el proyecto "Navidad para todos" mediante pequeñas grandes acciones.

DOCENTES DE 6º GRADO | MARTA REBECA OVEJERO Y SILVANA VILLARREAL.

Por ello, con la idea de hacerlo más armonioso y sensible, es que los niños del 6º grado "A" y "B" de la Escuela 255 "Pucarita" se embarcaron en un proyecto solidario con las guías de Marta Rebeca Ovejero y Silvana Villarreal, docentes que direccionaron la actividad hacia la donación de presentes y alimentos a pequeños que transitan momentos difíciles en su salud.

Entonces, la creatividad jugó una carta ideal en este lindo desafío que tomaron bien en serio los niños y, con manos a las obras, reunieron cartones, goma eva, papeles, piñas, velas, lametas y estrellas para realizar objetos decorativos con todo el cariño y adornar habitaciones, puertas o paredes de los niños que se encuentran en el hospital Materno Infantil.

PELUCHE NAVIDEÑO | CON LUCES Y FLORES PARA ADORNAR UNA MESITA.

"Como varios de los niños tienen la experiencia de haber estado internados y saben lo que se siente, ellos quisieron dar un obsequio hecho con sus manos, a los que se sumaron ropa y juguetes", comentó Marta Rebeca Ovejero, quien desde el 6º "A" expresó que la iniciativa fue un acto humanitario que los hizo tomar conciencia de que se puede ayudar desde la simpleza.

La actividad es integradora porque los alumnitos decidieron compartirla con los estudiantes de otros cursos del establecimiento educativo y, con la ayuda de los padres, irán redactando las experiencias hasta el día de la donación que será antes del próximo lunes.

Guirnaldas con adornos coloridos y piñas yaleñas fueron pintadas con aerosol en dorado y en plateado, mientras que como donación del taller de carpintería de la Escuela de Minas, recibieron maderas que fueron las bases para los centros de mesa con material reciclado.

CENTROS DE MESA

Cartones corrugados se transformaron en arbolitos que exponen valores como la paz, la sabiduría y la unión, entre otros. "Con mi grupo pensamos que los niños del hospital casi nunca reciben visitas y que sería lindo hacerles estos regalitos", compartió Tiziano Valdiviezo Ugarte Pardo, uno de los estudiantes que, junto a Lautaro González, coincidió en que los niños internados deben tener una Navidad acompañados. En tanto Donato Cuevas Vargas reveló que le encantó ser parte de esta actividad, ya que así, desde su condición, pueden vivir las fiestas de una manera especial.

PIÑAS YALEÑAS | PINTADAS CON DEDICACIÓN EN COLORES METALIZADOS.

Por su parte, desde el 6º "B" la felicidad se percibía en cada estudiante que presentó su obra desde los bancos. "Estamos contentas como docentes que haya surgido la inquietud de colaborar con el prójimo y llevar este poquito de cariño y afecto a las personas que están en una situación emocional difícil", aseguró Villarreal, anticipando que, además, se encuentran preparando una caja con productos navideños dulces, salados y/o no perecederos.

El respeto es uno de los valores que la pequeña Lizbeth Solano rescata en su arbolito de Navidad, hecho de goma eva con brillantina. "Con cosas reciclables hicimos centros de mesa y creemos que los niños se van a poner contentos. Yo pinté de colores los cartones", dijo Jazmín Cuevas, otra niña del grado que, junto a Gabriela Maizares, se focalizó en el árbol como destacado símbolo de un tiempo de paz y amor.