La provincia permanece bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su sistema temprano de alertas, continúa actualizando la advertencia meteorológica en nivel amarillo para todo el territorio provincial.

El alerta rige para la madrugada, tarde y noche de hoy mientras que para mañana, para la tarde y noche y significa que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Hoy, cortes de luz

Ejesa informó que hoy hará trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, lo que requerirá interrupciones temporales del suministro en Alto Comedero.

En una primera etapa, el corte afectará a 126 viviendas Odij de las 47 Hectáreas y zonas aledañas, en el horario estimado de 8 a 9.

Posteriormente, entre las 9.30 y las 10.30, se realizará una segunda interrupción del servicio que alcanzará a las viviendas Odij de las 47 Hectáreas y sectores cercanos.

Desde la empresa indicaron que el suministro se restablecerá de manera automática una vez finalizadas las tareas. Además, recomendaron a los usuarios desenchufar los artefactos eléctricos que no sean de primera necesidad, a fin de evitar daños o inconvenientes cuando vuelva la energía.

Rescate desde la solidaridad

EN EQUIPO | VECINOS DE CIÉNAGA DE PAICONE AYUDAN A RESCATAR UN VEHÍCULO.

La empresa de distribución de energía eléctrica Ejesa sufrió también las consecuencias del temporal por tormentas que está causando daños en distintos puntos de la provincia. En su caso, se trató de una situación que podría haber terminado en una gran pérdida material pero que gracias a la valentía y solidaridad de la comunidad de Ciénaga de Paicone y de la Policía de la Provincia no se concretó. “Durante el temporal una de nuestras camionetas quedó empantanada y la crecida repentina del río San Juan comenzó a arrastrarla, llegando a quedar casi sumergida.

En ese momento crítico, vecinos y vecinas, personal policial y nuestros operarios actuaron con rapidez y compromiso. Con sogas y a pura fuerza humana, enfrentando la corriente, lograron sacar el vehículo y evitar un desenlace mayor”, relataron desde la empresa que agradeció con gratitud a cada vecino y vecina de Ciénaga de Paicone por estar, por ayudar y por acompañar.