Un camión que transportaba cerdos perdió el control en la Ruta 66 y dejó animales sueltos y heridos

Un camión que transportaba cerdos protagonizó un siniestro vial hace instantes, tras perder el control en la Ruta Nacional N°66, a la altura del sector conocido como Palo Marcado, en sentido norte–sur, en la localidad de Perico.



Como consecuencia del fuerte impacto, varios animales quedaron sueltos sobre la calzada, mientras que otros resultaron heridos o atrapados, algunos de ellos en la banquina. La situación generó complicaciones en el tránsito.

En el lugar ya trabajan efectivos de la Policía y personal del SAME, quienes asisten la emergencia y investigan las causas que habrían provocado el hecho. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas. Se solicita a los conductores circular con extrema precaución por la zona.