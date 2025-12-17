Feria Pucará, última edición

Mañana y el viernes se realizará la Feria Campesina Pucará, será el último encuentro del año donde los jujeños podrán adquirir variedad de productos, frutas y verduras como artesanías de las cuatro regiones.

En representación del Movimiento Campesino Indígena Pucará, Nelson Castillo comentó que nuevamente el punto de encuentro será el Centro Cultural "Manuel Belgrano" (exestación de trenes), con entrada libre y gratuita. "Es la última del año y queremos agradecer a todos los que hicieron posible que la feria este presente una vez al mes". Cabe destacar que la feria cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia y el Municipio de San Salvador de Jujuy. Por último, Castillo agradeció a todos los jujeños por apoyar a la agricultura.

Ofrecerán ofertas por fin de año

"Este año, hemos registrado más de 170 participantes y en esta última edición se suman los carpinteros de Fraile Pintado con precios increíbles", adelantó Nelson Castillo, referente del Movimiento Campesino Indígena Pucará.

Y destacó que en esta última edición, la feria propondrá ofertas en estas fiestas de fin de año. "Tendremos carne de cordero, de llama, los vinos riquísimos que hacen en los Valles. También van a tener el mango que está saliendo de Yuto, las hortalizas, lechugas y tomates de la Quebrada", detalló Castillo haciendo extensiva la invitación a toda la comunidad.