Profundizan la gestión ambiental en minería

La Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (Ugamp) llevó adelante una nueva reunión de trabajo destinada a profundizar la gestión ambiental en el sector minero, en cumplimiento de los lineamientos de la política provincial de minería sustentable, que promueve un modelo productivo responsable, transparente y sostenible.

La jornada estuvo coordinada por el director provincial de Minería, Álvaro Buitrago, y tuvo como eje central la evaluación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa Río Tinto para la etapa de explotación del Proyecto Olaroz.

Participaron autoridades provinciales, entre ellas el secretario de Minería, José Gómez; la secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz; y el secretario de Calidad Ambiental, Gastón Chingolani. También estuvieron presentes representantes de las comunidades aborígenes superficiarias del área del proyecto, miembros de la empresa minera, el Equipo Técnico de la Dirección Provincial de Minería y los organismos que integran la Ugamp.

Durante el encuentro, la empresa Río Tinto realizó la presentación formal del Informe de Impacto Ambiental - Etapa Explotación del Proyecto Olaroz, detallando los aspectos técnicos, ambientales y sociales vinculados al desarrollo minero. "La Ugamp continuará con el proceso de análisis interdisciplinario, garantizando la participación de todos los actores y el cumplimiento del marco normativo ambiental vigente. Este trabajo reafirma los principios y el compromiso del Gobierno provincial de consolidar una minería sustentable, con responsabilidad social y diálogo permanente con las comunidades", se afirmó a través de un comunicado.