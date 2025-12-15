25°
Informacion General

Operativo sanitario en barrio Huaico

La iniciativa, bajo el lema “De corazón a corazón”, ofrecerá múltiples servicios gratuitos con el objetivo de llegar de manera directa a la comunidad.

Lunes, 15 de diciembre de 2025 11:11

Este martes se desplegará un operativo sanitario integral en el Barrio Huaico. La actividad, que se extenderá de 8 a 14 en la Av. Bolivia Nº 1329, funcionará bajo la modalidad “puerta a puerta” con un enfoque comunitario y accesible.

La jornada brindará una amplia gama de servicios médicos gratuitos. Entre las especialidades disponibles se encuentran atención médico-clínica, pediatría, odontología, ginecología, podología, psicología, nutrición y trabajo social. Se hará especial énfasis en la prevención, con espacios dedicados a la educación para la salud.

Dentro de los servicios destacados se ofrecerán turnos para mamografías, test de PSA, test de VIH-sífilis, y asesoramiento sobre la prevención y cuidado del cáncer de próstata y de mama. También estarán presentes áreas específicas como adolescencias y zoonosis.

Además, se pondrá a disposición de la ciudadanía información y gestión a través del call center, y la participación de programas y centros de referencia como el Centro JURE, CEMIR, CRENA y la Junta Evaluadora. La prevención de enfermedades como la tuberculosis (TBC) y el dengue también formará parte de la agenda.

