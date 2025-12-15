Piden confirmar la inscripción

Hasta el miércoles los adultos responsables de los alumnos de 7º grado que recibieron su asignación de banco en el secundario deberán presentar en la institución respectiva la documentación que confirma la inscripción definitiva. En caso de no realizar ese trámite implica la pérdida de la vacante, según advirtió el Ministerio de Educación de la Provincia.

En la última instancia del proceso para el 2026 se asignaron 172 lugares en 10 colegios con sobredemanda y 555 bancos en 76 establecimientos sin sobredemanda, haciendo un total de 727 vacantes.

La cartera educativa enfatizó en que la inscripción no está condicionada al pago de la cooperadora.

Deben presentar el original y fotocopia de la constancia alfanumérica de alumno regular de 7º grado (utilizada para la preinscripción online), del DNI del estudiante, del DNI del padre, madre o tutor; partida de nacimiento (no excluyente) y la ficha de salud (no excluyente).

En caso de corresponder también tienen que acercar la constancia de abanderado, partida de nacimiento de hermanos o declaración jurada de filiación y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Integrador Individual (PPI).

Terciarios

Desde hoy al 29 de este mes estará disponible la preinscripción en más de 120 tecnicaturas y más de 40 profesorados del Nivel Superior. Se debe completar el formulario online en la plataforma Nexo. Luego tendrán que confirmar la inscripción en el IES elegido.