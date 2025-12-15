Ariel Cussi en la comuna de Puesto del Marqués

DANIEL SALAS

Ariel Cussi (del Frente Jujuy Crece) continuará hasta el 2027 en la presidencia de la Comuna de Puesto del Marqués al ser el ganador en las elecciones de mayo pasado, y hace cuatro años que administra el municipio con respaldo de la comunidad.

"Tengo diferentes proyectos encaminados, varios de ellos presentados en Provincia con la decisión que ejecutarlos en los próximos meses. Iniciamos esta nueva etapa con numerosos desafíos y agradezco al Gobierno provincial por la permanente ayuda recibida para responder a las múltiples necesidades del pueblo", declaró.

Quien llega al poblado (distante a unos 22 kilómetros al norte de Abra Pampa por la ruta nacional 9), "observa lo que se hizo, por ejemplo adoquinamos las calles; también hicimos varios obras en zonas rurales como Pueblo Viejo y La Redonda, y no nos olvidamos de los productores que son quienes mueven la economía". Y a los adultos mayores "los tenemos siempre presentes en la gestión", aseguró.

El actual Concejo comunal tiene mayoría del FJC, aunque su anterior conformación "siempre acompañó la gestión, no pusieron impedimentos para continuar trabajando y eso fue muy bueno. Lo mismo esperamos para este año, aunque tenemos mayoría uno nunca sabe lo que puede suceder".

Respecto a las finanzas, aseguró que "medianamente llegamos a pagar sueldos, aunque en los últimos dos meses tuvimos percances, pero contamos con los fondos para dar respuesta a la comunidad", aseguró.

Posteriormente, remarcó el acompañamiento de la Provincia y la entrega de viviendas que precisaban urgentemente las familias del pueblo. En los dos próximos años "trataremos de mejorar lo que estamos haciendo y trabajar con mayor dedicación por los vecinos, que para eso nos eligieron".