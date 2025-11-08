Equipamiento oftalmológico

LIBERTADOR (Corresponsal)

La donación fue el resultado de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Regional, que permitió detectar la realización de estudios oftalmológicos por parte de personas sin la debida habilitación profesional en localidades como El Talar y Valle Grande.

El fiscal Lian Resúa explicó que la causa incluyó allanamientos, el secuestro de equipos y la posterior condena de los involucrados. "A partir del decomiso judicial de los bienes, el MPA gestionó su destino a instituciones de salud pública, cumpliendo así con el objetivo de que estos recursos vuelvan a la comunidad", señaló. "Para nosotros es una gran satisfacción poder transformar el resultado de una causa penal en un beneficio concreto para la sociedad", afirmó.

Por su parte, la directora del Orías, Manuela Cabello, agradeció la entrega y subrayó la relevancia del trabajo conjunto entre la Justicia y el sistema sanitario. "El equipamiento recibido -que incluye un autorefractómetro y un juego completo de lentes y cristales para la medición de la agudeza visual- permitirá mejorar significativamente la atención oftalmológica en la región", precisó.

Cabello destacó también el valor de la cooperación interinstitucional: "Mientras la Justicia vela por la seguridad de la comunidad, nosotros cuidamos su salud. Ambos compartimos el mismo propósito: promover el bienestar y la paz social".

El nuevo material será destinado al Centro de Salud Fernando Campero, ubicado en pleno centro de la ciudad, bajo la responsabilidad de la oftalmóloga Josefina Caorlín, quien se encuentra en proceso de capacitación para optimizar el uso del equipamiento.

"Este tipo de gestos fortalecen al sistema de salud y alientan a nuestros profesionales a seguir formándose", concluyó.