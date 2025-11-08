°
8 de Noviembre, Jujuy, Argentina
ENCUENTRO DE COLECTIVIDADES

Cabildo con "Sabores del Mundo"

En el Muro de las Batallas, de 12 a 20, con entrada libre y gratuita.

Sabado, 08 de noviembre de 2025 00:00
STAND VENEZOLANO | REFERENTES DE LA COMUNIDAD PRESENTANDO FOTOS Y DANZA.

Finalmente llegó el día tan esperado para las distintas colectividades extranjeras que residen en Jujuy. Hoy, desde las 12 y hasta las 20, se llevará a cabo una nueva edición del encuentro "Sabores del Mundo".

En el Muro de las Batallas del Cabildo Histórico de esta capital, ofrecerá a los jujeños y visitantes la oportunidad única de disfrutar de las tradiciones, sabores y expresiones culturales de las distintas comunidades que enriquecen nuestra identidad local.

El evento, que también cuenta con la organización de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y durante toda la jornada el público asistente podrá deleitarse con la gastronomía internacional representada por platos típicos de diversas colectividades, disfrutar de expresiones culturales como música, danzas y tradiciones de diferentes países, y participar de un verdadero intercambio multicultural en un espacio de encuentro y conocimiento mutuo.

De acuerdo a lo expresado por Ana del Carmen Aja Gual, titular de la Asociación de Colectividades Extranjeras en Jujuy, "será el octavo encuentro, en el cada país ofrecerá platos típicos ya preparados, para que todos puedan conocer y deleitarse".

Señaló que está previsto que participen stands de 14 países, entre ellos Italia, España, Bolivia, Perú, Chile, Brasil, Paraguay, Francia, Alemania, México y Venezuela, con la confirmación del regreso de la colectividad brasileña al evento.

Además de la gastronomía, la jornada incluirá presentaciones artísticas y danzas típicas, coordinadas por Valeria Farfán, quien preparó números de danzas hindúes, árabes, peruanas, chilenas, venezolanas y colombianas.

 

