El Laboratorio de Innovación Judicial “InLab” del Poder Judicial de Jujuy participó como expositor en “Innova Tech Jus + Law 2025”, un encuentro nacional que reunió a referentes de los ámbitos judicial, académico y tecnológico, con el objetivo de promover la transformación digital de la justicia mediante la integración de LegalTech, Inteligencia Artificial (IA) y blockchain, orientadas a garantizar un acceso a los derechos de los ciudadanos más ágil, transparente y humano.

El evento se desarrolló recientemente en el Parque de la Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tuvo como ejes centrales acercar la justicia al siglo XXI con tecnología, mostrar herramientas reales utilizadas por jueces, abogados y ciudadanos, y crear una red de innovadores que mantengan la colaboración durante todo el año.

En representación del Poder Judicial de Jujuy, participaron como expositores los colaboradores del InLab Sebastián Cabana, María Cecilia Hansen, Hugo Cicero y Oscar A Guerrero. Durante la presentación expusieron sobre las actividades realizadas y los avances concretados en “InLab” desde su creación y puesta en funcionamiento (Acordada Nº 154/2024), el cual es presidido por el Juez de la Suprema Corte de Justicia, Martín Francisco Llamas.

En este contexto, se presentó la puesta en marcha del “Protocolo para el Uso Responsable de Inteligencia Artificial (IA) en el Poder Judicial” (Acordada Nº 18/2025), el cual define directrices para el diseño de soluciones eficientes, fomenta la colaboración interinstitucional y promueve la capacitación continua en innovación y tecnología aplicadas al ámbito jurídico y judicial. Asimismo, resaltaron la capacitación del personal de la justicia jujeña a través del curso “Introducción a la IA”, como así también los progresos en el desarrollo del Sistema Integral de Gestión Judicial, orientado a optimizar los procesos y servicios judiciales mediante herramientas digitales.

La participación de InLab en Innova Tech Jus + Law 2025 reafirma el compromiso del Poder Judicial de Jujuy con la innovación, la transparencia y la modernización tecnológica, impulsando un modelo de justicia más accesible, eficiente, ética y cercana a la ciudadanía.