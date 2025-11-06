Piden la reincorporación de un trabajador en Caimancito

El concejal electo del Frente Justicialista José Singh comentó que la indignación es total porque se trata de “un trabajador muy conocido y querido por toda los vecinos de Caimancito. Él se encontraba trabajando en Espacio Público y fue despedido sin causa.”

Según expresaron no hay justificativos para dejar a Purama sin trabajo quien además cumplía con los deberes que se le encomendaba sin que se les brinde las herramientas necesarias.

Además, los vecinos denuncian también que varias personas, familiares de funcionarios entre ellos la esposa del intendente Gurrieri, se encuentran cobrando sueldos sin prestar servicio en el municipio de esa localidad.

"Es lamentable observar que, mientras trabajadores comprometidos son apartados de sus cargos, existen otros empleados que no cumplen con sus obligaciones y, sin embargo, permanecen en sus puestos y son unos ñoquis del municipio, los cuales son amigos y familiares”, finalizó diciendo Singh.

