Martes de mucho calor

Comienza una nueva jornada que promete ser bien calurosa al igual que los últimos días. Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura máxima de 31 grados en San Salvador de Jujuy con cielo despejado.

A partir de mañana comenzarían las lluvias y llegaría el alivio lo que provocaría que la temperatura descendiera un poco.

En la zona de los valles la temperatura máxima llegaría a los 34 grados y hay 80% de probabilidades de lluvias para la noche de hoy.

En el ramal la temperatura máxima seria de 36 grados con 60% de probabilidades de lluvias para la noche.

En Humahuaca el cielo permanecerá despejado durante todo el día con temperatura máxima de 27 grados.

En La Quiaca el cielo estará parcialmente nublado sin probabilidades de lluvias y se espera para hoy una temperatura máxima de 25 grados centígrados.