Convocaron a retomar las internas en el Partido Justicialista jujeño

La Junta Electoral Nacional del Partido Justicialista (PJ) - Distrito Jujuy emitió la Resolución N° 22/2025, fechada el 2 de noviembre de 2025, mediante la cual se oficializa la postergación de las elecciones internas partidarias en la provincia. Los comicios, que se iban a celebrar el domingo 16 de noviembre de 2025, fueron reprogramados para el domingo 15 de febrero de 2026.

Asimismo, la Junta Electoral, procedió a modificar las fechas de los actos preelectorales pendientes. De esta manera, se estableció un nuevo cronograma electoral que regirá el proceso hasta el día de la votación. Las fechas clave fijadas son: el 23 de enero de 2026 como vencimiento del plazo para la presentación de modelos de boletas; el 26 de enero de 2026 para la aprobación de las mismas; y el 4 de febrero de 2026 como fecha límite para la entrega de boletas. Y el 15 de febrero día de los comicios.