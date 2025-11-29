Homenaje a los alacranes de Gendarmería caídos en 1982

Un sentido homenaje se tributó ayer a la memoria de los efectivos de Gendarmería Nacional caídos durante el conflicto bélico de 1982. El acto tuvo lugar en la sede del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy, ubicada en el barrio Alto Comedero, oportunidad en la que se inauguró el mural "Héroes de Malvinas" con las fotos de los siete gendarmes que formaron parte del Escuadrón Alacrán. Ellos son el primer alférez Ricardo Julio Sánchez; subalférez Guillermo Nasif; sargento ayudante Ramón Gumersindo Acosta; los cabos primero Marciano Verón y Víctor Guerrero; cabo Carlos Misael Pereyra y el gendarme Juan Carlos Treppo.

La ceremonia se inició con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, tras lo cual el capellán Leoncio Jesús Mamaní tuvo a su cargo una invocación religiosa y bendición.

A continuación hubo un minuto de silencio en la memoria del personal de Gendarmería fallecido en cumplimiento del deber y defensa de la patria.

Posteriormente el director del Centro Educativo de Perfeccionamiento Específico Jujuy, comandante Rubén Orlando Kelm, junto al jefe de tropas, subalférez José Agustín Batalla, entregó un cuadro con la réplica de la carta enviada por el sargento ayudante Ramón Gumercindo Acosta a su hijo Diego. Lo recibió el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy, Antonio Leguina, quien agradeció el gesto.

Durante la emotiva ceremonia se escucharon palabras del subalférez Lucas Andrés Flores, quien hizo una semblanza del héroe Ramón Gumercindo Acosta. Del acto participaron numerosos veteranos de guerra jujeños.

Héroes de Gendarmería

Sesenta y cinco gendarmes defendieron la soberanía de Malvinas durante la guerra con Gran Bretaña. En 1982, cuando estaban en Comodoro Rivadavia preparándose para abandonar el continente y viajar a las islas, alguien dijo que los comandos eran letales como alacranes, por lo que a partir de ese momento pasaron a llamarse Escuadrón Alacrán. Las crónicas de la fuerza evocan que el 29 de mayo los alacranes recibieron la orden de atacar por retaguardia al enemigo en Monte Kent.

"Pertrechados y con armas, lanza cohetes, proyectiles y minas, subieron al helicóptero Puma para realizar la primera acción de guerra en la historia de Gendarmería. A la mañana siguiente, la del 30, en un segundo vuelo el helicóptero fue alcanzado por un misil de un Sea Harrier enemigo. La caída se retardó por la habilidad del piloto, pero al impactar en tierra comenzó a incendiarse. Antes de estrellarse se había lanzado el cabo primero Ramón Gumersindo Acosta, quien, a pesar de las heridas, fue de los primeros en intentar el rescate de sus compañeros, atrapados en la aeronave que se incendiaba y estaba a punto de explotar".

Acosta tuvo suerte con algunos pero no pudo con todos. Nasif y Sánchez murieron atrapados por la carga dentro del helicóptero, donde también fallecieron Pereyra, Verón, Guerrero y Treppo.

"Acosta, quien rescató a varios compañeros, murió el 10 de junio, alcanzado por un proyectil de mortero cerca de Monte Kent".