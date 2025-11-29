Pesebre “El Milagrito” cumple 25 años en barrio San Pedrito

El jardín de la casa en Pachi Gorriti y Zurita siempre atrajo las miradas durante el tiempo navideño por la casita de madera donde se ubicaba la representación del nacimiento de Jesús y después se lució frente a la exsede parroquial de San Pedro y San Pablo a pocos metros. Por cuestiones de seguridad -ya que sufrieron robos- retornó a Zurita 81.

Fue el precedente del pesebre "El Milagrito" que surgió cuando se iniciaba el nuevo siglo. "Nació por una promesa que había hecho al Niñito pidiendo por la salud de mi mamá. Le hice la promesa por tres años y mi mamá se quedó por mucho tiempo más", recordó Mabel Castillo de Alancay sobre los orígenes.

Cumplido el compromiso decidieron continuar con su esposo Aldo "con esta hermosa tradición porque a muchas familias les gustaba ver el pesebre y como que lo esperaban en cierta fecha".

En cuanto al nombre elegido hace 25 años, Mabel indicó que "para mí fue un milagro que mi mamá se recuperara de repente".

EN LA ACTUALIDAD | TRANSITAN LAS BODAS DE PLATA Y TRABAJAN ARDUAMENTE PARA RENOVAR LA VESTIMENTA.

Al comienzo los niños iban a adorar a otro pesebre pero decidieron formar el grupo propio con unos 10 integrantes; como no tenían banda ni instrumentos utilizaban grabaciones que reproducían en un parlantito.

Así fueron los tres primeros años, hasta que Yésica Alancay -hija de Mabel- se convirtió en la primera quenista; luego se sumó Mauro en el redoblante y el bombo una vez que juntaron los fondos para adquirirlo.

Los adoradores también aumentaron y aceptan niños de todas las edades -empiezan como angelitos- porque Yésica y Facundo Alancay arrancaron de muy pequeños en "Los Pastores de Jesús". En 2024 fueron alrededor de 50.

Festejos

EL ANTIGUO NACIMIENTO

En sus Bodas de Plata "El Milagrito" iniciará los ensayos el 1 de diciembre, a las 18, en Zurita 81 y también abrirá la agenda para las familias que deseen invitarlos a adorar.

Guadalupe Alancay se encarga de enseñar a los chicos las coreografías y los cantos, los interesados se pueden comunicar al 388- 4486711.

AMPLIA ESTRUCTURA EN EL PRESENTE

Como les entregan la ropa en tonos mostaza y blanco están trabajando arduamente para renovarla en este aniversario. Y para solventar gastos realizarán dos rifas próximas a Navidad y Reyes.

Tras la Nochebuena empezarán las visitas desde el 26 de diciembre al 9 de enero. Con motivo de los 25 años el 2 de enero, a las 18, se celebrará la misa en el pesebre.

"Deseos son muchos. Pero más que nada dar gracias a Dios por la vida y por mantener la fe. Al Niñito siempre le pedimos pero muchas veces nos olvidamos de agradecer. Entonces hay que dar gracias por la salud, por la familia, por lo que tenemos y también por lo que no tenemos", finalizó la fundadora.