Nuevos Microcréditos del Ivuj para iniciar o terminar la vivienda

El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (Ivuj) volvió a poner en línea turnos para solicitar Microcréditos esta vez en dos modalidades para "1. Iniciar Construcción", destinados a financiar viviendas en terrenos propios libres de construcción, y "2. Refacción, Ampliación y Terminación" para mejoras en las casas, las personas interesadas deberán ingresar a ivuj.gob.ar y pedir turno online, los cuales se habilitarán cada semana.

El titular del Instituto, José Luis Paiquez, detalló que, en esta segunda etapa de los Microcréditos, se pone a disposición financiamiento en dos líneas principales "para iniciar la construcción de la vivienda, en terreno propio sin construcción alguna, y que posea todos los servicios básicos, y, por otro lado, créditos para refacción, ampliación o terminación de la vivienda", dijo.

Paiquez mencionó también que hay que ingresar a ivuj.gob.ar, buscar el botón "Microcréditos Ivuj", allí encontrarán una sección donde pedir el turno: el día y la hora que les sea asignado deberán acercarse a Casa Central en Güemes 853 en Capital, y el personal les informará sobre todas las características de la operatoria. Aunque en la web también hay distintas "Preguntas Frecuentes" que brindan detalles sobre el otorgamiento de los créditos.

El funcionario enfatizó que el Ivuj no posee gestores ni intermediarios, tampoco pide datos vía telefónica, ni solicita dinero fuera de las vías habilitadas.

La primera etapa

Durante septiembre de 2024, el organismo había anunciado la implementación de Microcréditos Ivuj para ampliación o terminación de viviendas, en ese sentido, ya se otorgaron 360 microcréditos, todos con entrega inicial, y con una inversión de $4.777.831.788,81 (total pagado entre 1er y 2do desembolso, al 7 de noviembre de 2025).

Las primeras obras que se financiaron fueron para ampliación o terminación de unidades habitacionales, y se concretaron en las localidades de: San Salvador de Jujuy, Palpalá, El Carmen, San Antonio, Los Alisos, Perico, Puesto Viejo, Pampa Blanca, San Pedro, Libertador General San Martín, Tilcara, Abra Pampa, Calilegua y Yuto.

En San Antonio comienza adhesión a sorteo

Entre el 27 al 30 de noviembre, ingresando a ivuj.gob.ar, las personas residentes del departamento San Antonio, podrán adherir online al próximo Sorteo de Orden de Prelación para Viviendas del Ivuj ubicadas en San Antonio. Podrán hacerlo quienes se hayan inscripto hasta el 23 de este mes.

Está prevista la presencia de personal del Instituto, para asistir al público de acuerdo al siguiente detalle: Hoy en el horario de 9 a 13 en la Municipalidad de San Antonio, y mañana, la atención será en la Delegación Municipal de Los Alisos, también en el horario de 9 a 13. Allí, las personas interesadas podrán acercarse y con asesoramiento del personal del organismo de vivienda, realizar la adhesión al sorteo.

Adherirse digitalmente

Para adherirse online a un sorteo del Ivuj puede hacerse de manera sencilla mediante la web: ivuj.gob.ar, allí buscar el botón “Viviendas en San Antonio”, leer toda la información y elegir “Adhesión Online”, ese enlace los llevará al “Sistema de Inscripción y/o Actualización de Datos Online”, deberán cargar su usuario y contraseña (con el que ya se inscribieron), y registrar la adhesión online, esto se podrá hacer entre el 27 al 30 de noviembre.

Pero, si no registraron su inscripción en Ivuj hasta el 23 de este mes, no podrán adherir. El Instituto también recordó que como es habitual, la atención al público continuará en Casa Central (Güemes 853), y en las delegaciones de San Pedro, Libertador General San Martín, y La Quiaca, en los días y horarios habituales.