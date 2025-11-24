Ramoncito y Hernan Lirio fueron galardonados en los Martín Fierro Latino

En un primer momento de la velada, el programa que encabeza el presentador local, “Tenés que ir” (Canal 9), se quedó con la estatuilla en la categoría “Viajes y Turismo”, imponiéndose a “Todos podemos viajar” de NET TV y a “El Clan, en busca de la aventura”, que se emite en el Canal 13 de Chile.

Luego, llegó la emotiva distinción para su fiel amigo. Al momento de recibir el premio, Lirio relató: “Ramoncito se crio en un estudio de televisión. Me lo regalaron, tenía dos meses. Yo hacía un programa en la madrugada, de una a cinco de la mañana, el se crio conmigo ahí atrás del sillón, hasta que en un momento salió de atrás del sillón y los jefes del canal dijeron “Ya sabemos que tenés al perro ahí, así que llevalo, blanquealo”. Y bueno, él siguió con nosotros ahí cuatro años”.

“Después nos fuimos a Crónica, siguió en Crónica, y ahora estamos en la TV Pública, todas las noches a la medianoche con Bernardo Stamateas haciendo Feliz Vida, y viaja conmigo a algunos lugares del mundo a donde lo puedo llevar, y de Argentina, casi todos”, agregó el villamariense.

Posteriormente, Lirio afirmó a Villa María Ya!: “Esta fue la novena nominación mía, y es el segundo Martín Fierro que ganamos, con el de Ramoncito ya son tres”. “No esperábamos ganar, fue una gran sorpresa, una grata sorpresa, así que estamos muy felices”, resaltó.

Finalmente, el conductor local anticipó que “Tenés que ir” continuará emitiéndose durante el año próximo en Canal 9, mientras que “Feliz Vida” también seguirá saliendo por la TV Pública.