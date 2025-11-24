Reunión de exsoldados

Un grupo de soldados conscriptos, que en 1982 estuvieron movilizados durante la guerra de Malvinas, se reunió en Córdoba para evocar la actuación que les cupo en la gesta del Atlántico Sur.

Arturo Guantay, referente del grupo, le dijo a El Tribuno de Jujuy que el encuentro tuvo lugar en Calmayo, una localidad de las serranías cordobesas.

"Luego de 43 años nos volvimos a encontrar con gran parte de lo que fuimos la compañía policía militar en Río Cuarto allá por el año 1982", precisó.

El referente también comentó que "fue un momento de mucha vibración, de un reencuentro y de abrazos interminables con anécdotas, sonrisas, lágrimas, pero siempre presente esos valores patrióticos y nacionalistas que incorporamos".

Al mismo tiempo Guantay agradeció a "los camaradas de la provincia cordobesa que nos recibieron con los brazos abiertos", poniendo de relieve que guardarán "para toda la vida esos momentos tan gratos y tan inolvidables".

Durante el conflicto bélico con Gran Bretaña estos hombres permanecieron en el continente a la espera de participar de las acciones. Aunque no tuvieron la oportunidad de estar en las islas ni embarcados, aspiran a ser reconocidos como veteranos de guerra, lo que genera controversias. Se los conoce como "soldados continentales" y sostienen que fueron movilizados y aunque no combatieron directamente en las islas, sí estuvieron bajo bandera.