Avanza en la provincia el Plan "Mi lote, en regla"

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat de la Provincia despliega el plan "Mi lote, en regla" para las familias jujeñas que, en el marco la ley de Régimen de Tierras Fiscales, cumplan condiciones para lograr la titularidad de los lotes que habitan mediante un sistema de pago en cuotas.

Eduardo Cazón, secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, explicó que "desde 2018, la Secotyh ha garantizado y garantiza seguridad jurídica a cientos de familias con este proceso de regularización dominial. Desde el inicio, hemos tenido una gran participación de la ciudadanía, nos ha acompañado y diariamente se acerca a consultar sobre la posibilidad de legitimar la tenencia de los lotes que habitan", destacó.

Desde Ordenamiento Territorial y Hábitat, la Dirección de Regularización Dominial, a cargo de Ruth Gutiérrez, trabaja en este tiempo con familias de San Pedro, Perico y Santa Clara en la firma de los compromisos de pago que permitirán la escrituración de los inmuebles que habitan, y, previo a este importantísimo paso, se llevan a cabo extensos trabajos en territorio de forma articulada con cada municipio.

En San Pedro, el equipo de Regularización Dominial estuvo junto a familias del barrio 9 de Julio y logró el trámite de más de 20 compromisos de pago. En Perico, se hizo presente en los barrios Virgen del Valle y La Esperanza, con más de 120 notificaciones y compromisos de pago. Mientras que, en Santa Clara, en el barrio El Milagro, acordó y concretó con más de 30 familias la firma del compromiso de pago, lo que las encamina a la escritura del lote.

REQUISITO FUNDAMENTAL | LAS PERSONAS FIRMAN UN COMPROMISO DE PAGO PARA AVANZAR EN LA ESCRITURACIÓN DEL LOTE.

Adhesión al programa

Los equipos de la Dirección de Regularización Dominial realizan inspecciones en territorio para verificar que las familias que habitan lotes fiscales cumplan con los requisitos de la ley de Régimen de Tierras Fiscales (como la ocupación efectiva del lote, entre otros). Solicitan documentación del grupo familiar y cotejan los datos e información obtenida de las inspecciones. Tras estos pasos, puede lograrse la firma de los compromisos de pago y todos las acciones administrativas necesarias para gestionar la escritura del lote. Cabe resaltar que las cuotas que pagan las familias se destinan a un fondo para financiar proyectos de obras públicas en distintos sectores de la provincia, consolidando un sistema solidario.

La ciudadanía puede realizar consultas sobre regularización de lotes fiscales en las oficinas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat, ubicadas en avenida Almirante Brown 792, o bien en la Dirección de Regularización Dominial, sita en Los Andes 58, ambos organismos en San Salvador de Jujuy y con horario de atención al público de lunes a viernes 7.30 a 12.30. Asimismo, para mayores informaciones y por la actualización de datos del Registro Único de la Secotyh, se puede hacer uso del ChatBot disponible en WhatsApp al número 388-4639901, y en internet, en la página https://secotyh.jujuy.gob.ar/.