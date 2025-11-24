22°
24 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Seccional 39°
Rodeíto
Zoonosis
boxeo
Padrinos rurales
salud
PRIMERA NACIONAL
regional
El tiempo en Jujuy
Estados Unidos
ENCUENTRO CULTURAL

5° Encuentro del Corredor Alto Andino Hitos 5 y 6

Lunes, 24 de noviembre de 2025 00:00
En el límite internacional entre las comunidades Río Chilenas y Cusi Cusi se producirá el próximo 27 desde las 11.45 el 5° Encuentro cultural turístico binacional Argentina - Bolivia como parte del Corredor Ecoturístico Alto Andino Hito 5 y 6.

A las 9 desde Cusi Cusi partirá una caravana nacional hacia los hitos 5 y 6 donde se habilitará una muestra de circuitos turísticos y se habilitarán stands informativos sobre las comunidades que conforman el Corredor.

Para las 11.45 se previó el acto protocolar, posteriormente se realizarán concursos artísticos, se compartirá un almuerzo comunitario y se participará en la ceremonia de chayada del mojón del hito 5 y 6.

Integran el Corredor Ecoturístico Alto Andino Hito 5 y 6 las comunidades de la Puna jujeña: Santo Domingo, Paicone, Coyaguaima, Mina Pirquitas, Loma Blanca y el paraje Rodeo; a las que se suman las de Bolivia: San Antonio de Los Lipez, Kollpani y Soniquera.

En los últimos meses la vía que une diferentes destinos turísticos de ambos países se fortaleció como una opción para el turismo internacional en la región andina.

 

