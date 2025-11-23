Examen escrito para aspirantes a vicedirecciones de escuelas

El Ministerio de Educación de la Provincia informó que se realizará la instancia de examen escrito correspondiente a la Etapa de Oposición del Concurso de Antecedentes y Oposición para la cobertura de cargos de Vicedirector en Escuelas Secundarias de Primera y Segunda Categoría, según la normativa vigente. La evaluación se llevará a cabo el próximo martes, a las 19, en el Colegio 3 "Éxodo Jujeño", calle Independencia 951 de esta capital.

Esta instancia, de carácter eliminatorio, integra el proceso de evaluación de idoneidad técnica, pedagógica y de gestión de los aspirantes.

Luego se desarrollará la evaluación oral, instancia final para la conformación del orden de mérito, que permitirá la cobertura de los cargos titulares.

El concurso reviste especial importancia por tratarse del primero de estas características en el nivel secundario, promoviendo el acceso a cargos jerárquicos mediante procedimientos públicos, transparentes y basados en criterios objetivos.

Fortalecimiento escolar

La ministra de Educación, Miriam Serrano, mantuvo una reunión con el comisionado municipal de Huacalera, Enzo Paz.

El encuentro, realizado días atrás en la sede del Complejo Ministerial ubicada en el barrio Malvinas Argentinas de esta capital, tuvo como propósito avanzar en una agenda conjunta para fortalecer las instituciones escolares de la zona.

La ministra Serrano reafirmó el compromiso de la cartera educativa con el acompañamiento a las comunidades del interior de la provincia.

Subrayó la importancia de mantener espacios de diálogo directo con autoridades locales para garantizar respuestas efectivas, asegurando que el ministerio continuará acompañando a las escuelas de la Quebrada con políticas que atiendan su realidad y promuevan mejores condiciones para estudiantes y docentes.

También participó de la reunión la directora de Acompañamiento Integral Educativo, Julieta Yamín Squicciarini, quien aportó líneas de trabajo vinculadas al fortalecimiento pedagógico y al acompañamiento institucional.