Tres listas competirán en las elecciones del gremio Sitravip

EMILIANO SAAVEDRA

El Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales de Jujuy (Sitravip) realizará su acto eleccionario los días 9 y 10 de diciembre, donde un total de 360 afiliados estarán habilitados para votar en toda la provincia. La contienda contará con tres listas: la oficialista Lista Verde, la Lista Marrón y la Lista Amarilla, que encabeza Iván Corso, quien busca llegar a la conducción del gremio por los próximos cuatro años.

Corso, candidato a secretario general por la Lista Amarilla, dialogó con El Tribuno de Jujuy y detalló el trabajo territorial que vienen desarrollando en el marco de la campaña. "Hemos recorrido los campamentos del interior, todavía nos falta algunos. Estamos llevando las propuestas de esta lista, proponemos un cambio", señaló.

Entre los principales ejes de campaña, la lista plantea la recuperación del predio deportivo, con la reconstrucción del quincho, asadores, baños y canchas de básquet y fútbol. También impulsan la puesta en condiciones del albergue vial en zona capital y el fortalecimiento de la infraestructura de los campamentos distribuidos en toda la provincia. Otro punto destacado es el rol de la mujer dentro de la repartición, así como la implementación de campañas de concientización sobre la salud mental y la firma de convenios con colegios profesionales para promover cursos de capacitación.

"Estaremos a disposición en todos los campamentos para colaborar con trámites digitales y cualquier asesoramiento. Hay varias cosas por hacer para los afiliados, vemos buena aceptación. Queremos la reactivación de varias secretarías que hoy están ausentes", resaltó Corso, quien remarcó que el armado de la lista fue fruto de diversas reuniones y no una decisión improvisada. "Venimos trabajando desde hace bastante, no como lista sino como compañeros que quieren hacer cosas por Vialidad y la clase obrera".

IVÁN CORSO

En materia salarial, Corso remarcó que uno de los objetivos centrales será la recategorización de los trabajadores viales. "Hay compañeros por debajo de la categoría mínima. En algunos casos, aun realizando otras tareas, no se llega a los $1.200.000 que marca la canasta básica. Queremos un salario digno".

La Lista Amarilla está integrada por: Iván Corso (secretario general), Rafael Haisama (secretario adjunto), Ramón Barrionuevo (secretario gremial y del interior), David Girón (secretario de política Vial, Vivienda y Obra), Mariel Stach (secretaria de la Mujer), Dante Mamani (secretario de Deportes, Recreación y Turismo), René García (secretario de Actas y Comunicación), Lucia Estefanía Sosa (secretaria de Acción y Obra Social) y Rolando Medrano (Secretaria de Capacitación, Cultura y Juventud).

De cara a los comicios, el dirigente afirmó que la lista busca representar a trabajadores tanto de Casa Central como del interior. "Todo el trabajo que venimos realizando lo queremos trasladar al sindicato. Tenemos gente nueva y las energías suficientes. Hay una nueva mirada, un recambio generacional", afirmó.

El cronograma electoral establece que la votación se realizará el 9 de diciembre en casa central y zona capital, mientras que el 10 de diciembre se habilitarán las urnas en las zonas del ramal y el norte. Esa misma noche se llevará a cabo el escrutinio definitivo, donde se conocerá al nuevo conductor del Sitravip.

Corso aseguró que la campaña se desarrolla con buenas expectativas y dejó un mensaje de integración para todos los afiliados porque "Si bien hay tres listas, nosotros buscamos la unión. Si nos toca estar al frente del sindicato, llamaremos a todos a la unidad porque ese es nuestro lema. Y si me toca perder, estaré a disposición de los compañeros ganadores. El mensaje es de unión, generar y cambiar".