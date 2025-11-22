Recolectaron dos toneladas de neumáticos en desuso

Con la recolección de dos toneladas de neumáticos concluyó una nueva edición de la campaña Neumatón organizada por la Secretaría de Planificación y Ambiente del municipio capitalino. Esta campaña tiene por objetivo recolectar neumáticos en desuso para evitar la acumulación de agua y evitar la proliferación de los mosquitos que transmiten el dengue y otras enfermedades.

Esta campaña contó con el trabajo conjunto de las Direcciones de Economía Circular y Participación Ciudadana que trabajaron articuladamente con la empresa Girsu, los centros vecinales, los comerciantes y vecinos del barrio General Arias y zonas aledañas.

En ese sentido, la titular de la mencionada Secretaría municipal, Adriana Díaz, destacó: "Estamos muy contentos por la participación de los vecinos, comerciantes e instituciones del sector. Este logro es fruto de un importante trabajo en red y cooperativo entre los centros vecinales, distintas áreas del municipio capitalino, la empresa Girsu, comerciantes y numerosos vecinos, en un esfuerzo articulado y sostenido", comentó.

Expresó la necesidad de retirar de circulación neumático y otros objetos en desuso que puedan acumular agua, con el fin de evitar la proliferación del mosquito del dengue y prevenir la contaminación ambiental. "Además realizamos un trabajo de concientización sobre los beneficios de estas acciones para la salud pública y el medio ambiente, con gran respuesta de la comunidad", agregó.

A las dos toneladas recolectadas en esta ocasión, se suma lo reunido en las dos campañas previas, en las que se recuperaron unas 10tn, unos 1.200 neumáticos.