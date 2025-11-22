Holan celebró el título

Tras la obtención del título de la Liga 2025, el director técnico de Rosario Central, Ariel Holan expresó su agradecimiento por el logro deportivo y reveló un increíble detalle que pone el título en el centro de la polémica. En el inicio de sus palabras, Holan sorprendió con una frase que descolocó a propios y extraños: "Hicimos un gran torneo y quiero agradecer a todos los que tomaron la decisión de reconocernos". La mención a una "decisión" externa encendió sospechas y abrió paso a una interpretación incómoda, ya que dejó entrever que el título no fue solo consecuencia de lo sucedido dentro del campo de juego, sino también de resoluciones tomadas fuera de él. La situación tomó más intensidad cuando reveló un detalle que terminó de sacudir el clima: "Nos enteramos anoche, por lo que tuvimos que mover el entrenamiento a la tarde. Esto sirve para justificar el esfuerzo de todo el año". Que el plantel haya conocido la consagración a último momento añadió un condimento inesperado, alimentando la idea de que hubo movimientos, discusiones y definiciones horas previas.