22°
21 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
San Pedro
Soda Stereo
Instituto River Plate
Causa Cuadernos
jubilados desaparecidos
Fatima Bosch
Maxi Lopez
Afa
caso pablo laurta
El tiempo en Jujuy
San Pedro
Soda Stereo
Instituto River Plate
Causa Cuadernos
jubilados desaparecidos
Fatima Bosch
Maxi Lopez
Afa
caso pablo laurta

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ciclo lectivo 2025

Los preinscriptos el último día beneficiados en el 2º sorteo

La suerte recayó además en los horarios de la tarde y noche.

Eugenia Sueldo
Viernes, 21 de noviembre de 2025 00:00
PREPARATIVOS | EN LA TARDE DE AYER PARA EL SORTEO EN EL INPROJUY.

Durante el segundo sorteo para la asignación de vacantes de 1º año en los colegios secundarios estatales con sobredemanda ayer el azar benefició a quienes se preinscribieron el último día del segundo llamado, que fue del 13 al 15 de este mes. Es que el 15 salió en los "momentos" fijados para 7 colegios, mientras que el 14 en 6 establecimientos y el 13 solamente en 3.

En cuanto al horario la suerte recayó principalmente en quienes se registraron por la tarde y noche, con 6 instituciones educativas en cada tramo de tiempo, a diferencia de la mañana en que fueron 4.

Las palabras introductorias en el Inprojuy corrieron por cuenta del director de Educación Secundaria, Pablo Campos, mientras que la fiscalización estuvo a cargo de la escribana de Gobierno, María Laura Corimayo.

En total fueron 2.466 los preinscriptos en los 16 colegios con sobredemanda de capital, Palpalá, Libertador, San Pedro, El Carmen y Perico. Y se trató de 738 vacantes disponibles en su conjunto.

Al Bachillerato Nº 22 "Héroes de Malvinas" de Palpalá le correspondió el día 14, 23 horas, 58 minutos y 8 segundos; al Secundario de Arte Nº 42 de Capital 15-8-48-11; al Secundario Nº 2 "Francisca Triguero de Rocha Solórzano" 13-16-3-41; al Secundario Nº 39: 14-22-30-16; al Secundario Nº 47 "René Favaloro" de Libertador 15-19-59-47; al Secundario Nº 48: 15-20-11-27 y al Secundario Nº 56 de El Carmen 15-19-18-53.

El momento para el colegio más demandado con 576 preinscriptos para 40 bancos, el Secundario Nº 59 "Olga Márquez de Aredez" fue 15-15-29-59 y para el segundo más demandado con 457 interesados en 69 lugares la Escuela de Comercio Nº 2 "Malvinas Argentinas" 14-22-39-19.

La nómina se completó con la Escuela de Comercio Nº 1 de Perico 13-23-38-32; la Técnica Nº 1 "Ingeniero Luis Michaud" de El Carmen 15-23-37-53; la Técnica Nº 2 "Horacio Guzmán" de San Pedro 15-10-26-45; la Escuela Normal Superior "General José de San Martín" de San Pedro 14-15-14-8; la Escuela Provincial de Artes "Lola Mora" de Libertador 14-9-56-6; la Escuela Provincial de Comercio Nº 2 "Doctor Manuel Belgrano" de Palpalá 13-6-42-53 y la Técnica Nº 1 "Maestro Humberto Samuel Luna" de Perico 14-1-1-18.

La cercanía con el "momento" sorteado -día, hora, minutos y segundos- y los agrupamientos respectivos (abanderados, alumnos con discapacidad, hermanos y otros) determinarán el listado de ingresantes 2026 a esos 16 secundarios. Según el cronograma oficial mañana 22 se publicará la asignación de vacantes en la página del Ministerio de Educación.

Es muy importante que los padres y tutores tengan toda la documentación para presentar y confirmar la inscripción el 25 y 26 del corriente en cada institución, seguramente se extenderá un día porque estaba contemplado el 24 pero es feriado nacional. En caso contrario esos bancos quedarán liberados para la tercera y última preinscripción del 2 y 3 de diciembre.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD