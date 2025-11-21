La belleza del Hotel Altos de La Viña y su entorno serán escenario de las II Jornadas Provinciales de turismo de Bodas y romance, el próximo 26 desde las 9.30 hasta el atardecer organizadas por el Jujuy Bureau y el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy.

Durante la jornada destinada a prestadores de servicios turísticos, agencias y profesionales de la actividad, se efectuarán presentaciones y se generarán espacios de intercambio con líderes del sector, entre ellos estará la prestigiosa Event Planner y Destination Wedding, Cecilia Trabattoni.

A la hora señalada anteriormente se producirá el acto inaugural con presencia de autoridades provinciales de la Secretaría de Turismo y del Registro Civil; directivos del Jujuy Bureau y representantes del sector turístico privado.

Para las 10 se previó el panel Matrimonio civil, a cargo de Octavio Rivas, director del Registro Civil de la Provincia, quien se referirá a Requisitos y trámites necesario, Nueva figura legal, y Lugares para la ceremonia.

Noemí Martínez (guía espiritual de ceremonias y medicina ancestral) del equipo técnico de la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy, abordará sobre Boda ancestral desarrollando los temas: Qué es y qué valores transmiten las bodas ancestrales, Cosmovisión andina, Quiénes ofician la ceremonia, y Elementos clave de la experiencia.

Para las 11.15 está fijado el panel Bodas sostenibles donde Lucy Vilte (propietaria del Ecohotel Posta de Purmamarca) y Patricio Carrillo (de la Asociación Todos juntos) hablarán sobre los fundamentos de bodas sostenibles, proveedores responsables, recursos eco-amigables, gestión de residuos, y sostenibilidad como valor diferencial.

Al mediodía, Belén Bonfanti y Carla Lello, del Observatorio Turístico de la Provincia tendrán a su cargo el Taller Recolección y análisis de datos para el turismo de bodas y romance, tratando: Importancia del análisis de datos, definir datos esenciales a relevar, estrategias de recopilación, y herramienta de registro unificado.

En la tarde desde las 16 se presentará el Jujuy Bureau con un panel integrado por Claudia Machado, Patricia Ginestar Soler y Laura Jure, mas la presencia de Cecilia Trabattoni; José Ortiz presidente de la asociación se desempeñará como moderador.

Los temas que se abordarán en dicho panel serán: Gestión del destino, estrategias, alianzas comerciales y marketing en turismo de romance; rol y profesionalización de Wedding Planner en bodas de destino; competencias profesionales; trabajos colaborativos en el destino; el Wedding como generador de demanda turística; y Ceremonial, protocolo y experiencias personalizadas.

El cierre de la jornada será a las 17 con Cecilia Trabattoni, donde Rodrigo Torres (presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy) moderará el panel Estrategias y requisitos para el posicionamiento y el desarrollo del destino enfocado en eventos.