El "Lobo" jujeño perdió 1-0 en Chubut

En un partido ajustado, Deportivo Madryn se impuso por 1-0 sobre Gimnasia de Jujuy en el encuentro de vuelta del Reducido de la Primera Nacional. La anotación decisiva llegó a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Silba convirtió el único tanto del partido.

El resultado adquiere mayor relevancia al sumarse al fallo del Tribunal de Disciplina que había otorgado a Madryn la victoria del partido de ida por 3-0. Esta situación coloca a Gimnasia en una posición complicada de cara a la siguiente fase.

Para revertir la eliminatoria, el equipo jujeño necesita ganar el próximo encuentro por una diferencia de al menos cuatro goles. El conjunto de Madryn, por su parte, se acerca a las semifinales con una ventaja significativa en el marcador global.