1º Foro de Turismo Lgbt

El Turismo crece en Jujuy y un sector dinamizador de la economía son los destinos Gay Friendly por lo que todo avance en ese rumbo es un acierto. Abriendo la antesala de la 18º Marcha del Orgullo en San Salvador de Jujuy, el jueves se realizará el Primer Foro de Turismo Lgbt+ y Diversidades, una propuesta inédita que reunirá a referentes del área, autoridades y la comunidad para intercambiar ideas y fortalecer la oferta turística inclusiva de la provincia.

El programa prevé a las 9 la apertura en el Salón "Éxodo Jujeño" del Cabildo Histórico con la presencia del Ministerio de Cultura de Jujuy, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Consejo de la Mujer y Diversidades y representantes de otras localidades.

El panel principal abordará el tema "Sello Amigable en Salta Capital", a cargo de un delegado de la ciudad vecina, quien explicará cómo implementaron el programa y la relación con los proveedores. Vale destacar que fueron reconocidos como Destino Líder en la promoción del Turismo Lgbtiq+ en Argentina por parte de la Ccglar (Cámara de Comercio Lgbt Argentina).

Y luego hasta las 12.30 continuarán charlas y mesas de trabajo sobre la situación del turismo Lgbt+ en Jujuy y la región.

TURISMO INCLUSIVO | EN JUJUY SE TRABAJA PARA FORTALECER LA OFERTA.

Acompañarán las dependencias de promoción turística y diversidad de localidades jujeñas como Perico, Palma Sola, El Piquete, Tilcara y Humahuaca; además de La Rioja Área Diversidad y asistirán las Reinas Drag.

Es un evento gratuito y se inscribe en bit.ly/49QWEd9, contacto al 388 4354625 o [email protected]. "Nuestra ciudad se caracteriza por su calidez y hospitalidad, y estamos orgullosos de mostrarle a todos los visitantes que somos una comunidad abierta y respetuosa. Queremos que se sientan cómodos y seguros mientras disfrutan de nuestra rica cultura, historia y naturaleza", indicaron desde la organización que encabeza Karina Maciel, referente de Turismo Lgbt+ y de la Cámara de Turismo de Jujuy.

Mientras que el viernes, de 8 a 15.30, habrá un Tour Lgbt+ al Norte con recorrido por los atractivos del norte jujeño (gastronomía, paisajes y sitios emblemáticos) dirigido a participantes y visitantes. (Eugenia Sueldo)

Las consignas de la marcha del 29

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Jujuy 2025 (Como Jujuy) invitó a la 18º Marcha del Orgullo en San Salvador de Jujuy el sábado 29 de este mes. Concentrarán desde las 16 en la plaza Belgrano bajo el lema “El orgullo se vive y se defiende en las calles”.

Será por el respeto y la garantía plena de derechos, por políticas públicas que incluyan y protejan, por una vida libre de violencias y discriminación, por más espacios seguros, diversos y accesibles y por el reconocimiento y la dignidad de todas las identidades y expresiones.

Previamente, el viernes 28, a las 17, se realizará el 6º Encuentro Literario y Artístico de la Diversidad y Disidencia en Bartolomé Gintonería (Alvear 1014); inscriben en el 388 497-0175. Y a las 19 se inaugurará la muestra “Las mujeres que me tejieron” a cargo de Danna Chara en la Casa de las Letras (Belgrano 1327). Y el sábado, de 8 a 15, habrá un Torneo relámpago Diversx en la cancha de las 370 Viviendas de Alto Comedero. Inscripciones al 388 312-0339.