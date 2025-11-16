En el marco del abordaje curricular referido a la normativa ambiental vigente, estudiantes de segundo año de la Tecnicatura en Gestión Ambiental del Instituto Técnico de Jujuy efectuaron una visita académica a la Legislatura de la Provincia. La delegación fue recibida por los legisladores Valeria Gómez y Omar Gutiérrez en el Salón Pilar Bermúdez y el Recinto de Sesiones, quienes ofrecieron una exposición detallada sobre el procedimiento legislativo que atraviesan los proyectos de ley hasta su sanción.

La docente Mariela Cabrera, técnica ambiental y responsable del espacio curricular, destacó que la actividad se enmarca en las prácticas profesionalizantes de la carrera. "Los estudiantes se encuentran trabajando los contenidos vinculados a legislación ambiental, por lo que resulta fundamental que observen de manera directa cómo se gestionan y sancionan las leyes, así como el funcionamiento de la Comisión de Ambiente. Esta experiencia fortalece su formación como futuros técnicos ambientales", señaló.

Asimismo, subrayó que los alumnos desarrollan proyectos orientados a incidir positivamente en la matriz productiva y en la gestión ambiental de la provincia.

Por su parte, Ayelén Prieto, estudiante de segundo año y becaria del Consejo Federal de Inversiones (CFI), expresó que la visita contribuye de manera significativa a su formación profesional. "Nuestro objetivo es realizar prácticas que nos permitan comprender el entorno laboral de la gestión ambiental. Recientemente estuvimos en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y hoy quisimos conocer cómo trabaja el Estado provincial en esta materia", puntualizó.