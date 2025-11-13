Diez escuelas serán premiadas este viernes en el Cabildo

El Ministerio de Infraestructura (MISPTyV) y el Ministerio de Educación, informaron que el acto de premiación del concurso “El saber ilumina” tendrá lugar este viernes 14 de noviembre, a partir de las 10hs, en el Salón Éxodo del Cabildo de Jujuy.

El concurso fue desarrollado en dos categorías: “Menor Consumo” y “Mejor Plan de Acción”, que distinguen a las instituciones que lograron reducir su consumo energético (con acciones de ahorro) y aquellas que diseñaron planes integrales de mejora, tanto en la reducción del consumo energético como en el cuidado del planeta.

En la categoría “Menor Consumo”, los ganadores son:

Nivel Inicial: Colegio del Salvador, de San Salvador de Jujuy.

Nivel Primario: Colegio San Agustín, de San Pedro de Jujuy (1º premio).

Nivel Primario: Escuela N° 443 Dr. Roberto Domínguez, de San Pedro de Jujuy (2º premio).

Nivel Primario: Escuela Profesor Pablo Arroyo, de San Salvador de Jujuy (3º premio).

Nivel Secundario: Secundario N° 38, de la ciudad de Perico.

En la categoría “Mejor Plan de Acción”, los ganadores son:

Nivel Inicial: JI N°9, de San Salvador de Jujuy.

Nivel Primario: Escuela N° 6 Joaquín Carrillo, de la ciudad de El Carmen (1er premio)

Nivel Primario: Escuela N° 463, Padre Jesús Olmedo, de la ciudad de La Quiaca (2do premio)

Nivel primario: Escuela N° 113, Antártida Argentina, de La Quiaca (3er premio)

Nivel Secundario: Complejo Educativo José Hernández, de San Salvador de Jujuy

Un concurso que transforma desde las aulas

Durante tres meses, estudiantes y docentes de más de 80 establecimientos educativos, desde salas de nivel inicial hasta el nivel secundario, trabajaron en proyectos destinados a promover la eficiencia energética dentro de las aulas.

Las propuestas incluyeron acciones de concientización, campañas, implementación de buenas prácticas, ferias de ciencias, entre otros. Asimismo, aprendizajes sobre la eficiencia energética, las energías renovables, las bioenergías y otros temas que, luego, son compartidos por los niños y adolescentes en la casa, en el barrio, y en toda la comunidad.