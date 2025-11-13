Corte de agua en la localidad de Bárcena

Una rotura en la red de agua principal dejó este miércoles sin servicio a toda la localidad de Bárcena. La empresa Agua Potable de Jujuy confirmó la interrupción y explicó que su personal ya se encuentra trabajando en el lugar para solucionar la falla de manera urgente.

Según informó la empresa a través de un comunicado dirigido a los vecinos, se estima que el suministro se restablezca aproximadamente a las 19 de hoy. Mientras duren las tareas de reparación, el servicio estará completamente interrumpido.

Para paliar la falta de agua en los hogares, la compañía dispuso el envío de camiones cisterna para asistir a la comunidad. La medida busca garantizar el acceso al agua potable para las necesidades básicas de los residentes hasta que se normalice el servicio por la red de cañerías.

Desde la empresa agradecieron la comprensión de la población y aseguraron que los equipos técnicos trabajan "intensamente" para resolver la contingencia en el menor tiempo posible, con el objetivo de cumplir con el horario estimado de reparación.