Un cónsul de China en Japón habló de “cortar la cabeza” de la primera ministra

El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, instó a Pekín a tomar medidas contra el cónsul general chino con base en la ciudad de Osaka, Xue Jian, quien recientemente escribió en la red social X: “No tenemos más remedio que cortar la cabeza inmunda” de (Sanae) Takaichi, la primera ministra de aquel país.

“Lamentamos las repetidas declaraciones inapropiadas realizadas por el cónsul general chino en Osaka”, afirmó Motegi en una rueda de prensa desde Canadá, donde se encontró participando en la reunión ministerial del G7, informaron medios internacionales.

En respuesta a la queja presentada por Japón, China aseguró que la publicación, ahora eliminada, fue escrita por Xue a título personal.

Políticos japoneses como Takayuki Kobayashi, del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), y el destacado legislador de la oposición, Kenta Izumi, exigieron la expulsión inmediata de Xue.

Por su parte, el ministro de Exteriores taiwanés, Lin Chia-lung, advirtió que las declaraciones del cónsul corrían el riesgo de incitar al sentimiento antijaponés en China.

“Si esto no se maneja adecuadamente, podría agravarse significativamente”, declaró Lin, citado por el sitio dw.

Taiwán, por su parte, a solo unos 110 kilómetros del territorio japonés, sostiene que la República de China y la República Popular China “no están subordinadas entre sí” .

Pero Pekín defiende el principio de “una sola China” y condena a toda nación que reconozca a Taiwán como país independiente.