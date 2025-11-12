Operativo Aprender: evalúan hoy a 13.400 alumnos jujeños

Más de 750 mil estudiantes de sexto grado de todo el país serán evaluados hoy en lengua y matemática durante el operativo Aprender 2025, organizado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación. En Jujuy, participarán 13.400 alumnos de 381 escuelas de toda la provincia

La evaluación se realizará de manera simultánea en 20.298 escuelas y alcanzará a 38.116 secciones de gestión estatal y privada, tanto en zonas urbanas como rurales.

El operativo, de carácter censal y anónimo, busca medir los aprendizajes alcanzados por los alumnos de nivel primario y obtener información sobre las condiciones en las que estudian. Además de responder consignas de las asignaturas lengua y matemática, los estudiantes completarán un cuestionario de contexto con datos sobre su entorno educativo y familiar.

También docentes y directivos de las secciones evaluadas participarán respondiendo formularios similares, con el objetivo de reunir información sobre las prácticas de enseñanza y los factores que influyen en los procesos de aprendizaje.

Desde la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, recordaron que Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes y de sistematización de información educativa. Los resultados permitirán generar evidencia para analizar el desempeño de los alumnos, orientar políticas públicas y fortalecer las estrategias destinadas a garantizar el derecho a la educación en todas las regiones del país.

El informe con los resultados nacionales de Aprender 2025 incluirá indicadores por provincia y nivel socioeconómico, y será presentado el año próximo.

Antecedentes

El operativo Aprender 2025 forma parte de una política sostenida de evaluación educativa que desde hace más de una década busca medir los aprendizajes y las condiciones en las que estudian los alumnos argentinos. El informe más reciente con datos de primaria corresponde a Aprender 2023, aplicado el 19 de septiembre de ese año, que al igual que este año relevó los desempeños en lengua y matemática de los chicos de sexto grado. Participaron 614.817 alumnos de 19.272 escuelas en todo el país, con una cobertura del 93,9% de los establecimientos y del 82,2% del total de estudiantes.

Los resultados de esa edición mostraron una recuperación parcial en lengua luego del impacto de la pandemia, pero sin alcanzar los valores registrados en 2018. En matemática, en cambio, la tendencia continuó estancada: solo uno de cada cuatro alumnos logró un rendimiento satisfactorio o avanzado, mientras que casi seis de cada diez se ubicaron por debajo del nivel básico. El documento del Ministerio de Educación destacó que las dificultades en esa asignatura "se sostienen en el tiempo y atraviesan todos los grupos sociales".

El análisis de Aprender 2023 también evidenció brechas persistentes según nivel socioeconómico y tipo de gestión. En las escuelas privadas los promedios fueron más altos, aunque el informe advirtió que esa diferencia está fuertemente influida por el contexto de origen de los estudiantes.