Palpalá conmemoró el "Día del donante voluntario de sangre"

La jornada contó con la destacada participación del intendente Rubén Eduardo Rivarola, quien recorrió los distintos stands informativos y realizó el primer acto de donación de sangre. El evento reunió a autoridades del Hospital Wenceslao Gallardo, del Centro Regional de Hemoterapia, diputados provinciales, funcionarios municipales e integrantes de diversas instituciones educativas, quienes participaron activamente en las actividades de concientización organizadas a lo largo de la jornada.

También formaron parte con sus stands informativos la Coordinación de Salud de la Municipalidad de Palpalá, el espacio de alimentación saludable del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), y el Centro Regional de Hemoterapia del Ministerio de Salud, que llevó adelante una colecta en el hall del cine Altos Hornos Zapla.

Esta iniciativa interinstitucional tiene como propósito acercarse a más vecinos, brindándoles información y motivándolos a participar en la donación voluntaria de sangre. En consonancia con la celebración nacional, la jornada tuvo como objetivos principales promover la solidaridad, fomentar la donación regular de sangre en la comunidad, reconocer a los donantes y garantizar las reservas necesarias para los bancos de hemoterapia.

Al respecto, el intendente Rubén Eduardo Rivarola destacó la importancia de concientizar sobre la donación voluntaria de sangre, subrayando su potencial para salvar vidas. Rivarola señaló que, a pesar del ajetreo diario, es crucial recordar la solidaridad y reforzar estas actividades. Palpalá ha sido pionera al firmar un acuerdo con el Centro Regional de Hemoterapia y al crear el primer Paseo del Donante de Sangre en Latinoamérica, lo que refleja la conciencia y solidaridad de sus ciudadanos. Rivarola enfatizó la necesidad de un trabajo conjunto entre el gobierno provincial, el gobierno municipal y la comunidad para promover aún más la donación.

Ivonne Ruiz Huidobro, referente del Centro de Hemoterapia de la Provincia, destacó la importancia de Palpalá para el sistema provincial de sangre. "Palpalá es el primer municipio que ha firmado un convenio de trabajo mutuo y ha construido el paseo del donante de sangre, el primero en toda Latinoamérica", señaló. Además, mencionó la presencia de stands informativos sobre donación voluntaria de sangre, donación de plaquetas por aféresis y el registro de donantes de médula ósea con el operativo "Mi Sangre, Tu Sangre".

Paralela a la donación, se realizó un acto protocolar en homenaje a los donantes de sangre y a las instituciones que apoyan la donación voluntaria, resaltando el trabajo interinstitucional en la promoción integral y sostenible de esta práctica en toda la provincia de Jujuy.