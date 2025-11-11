°
11 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
PERICO
Nepal
Jugador
Femicidio
inscripciones
Módolo
Cultura

De regreso a lo nuestro: Feria campesina Pucará

La nueva edición de la feria de las 4 regiones, se desarrollará los días 9 y 10 de octubre en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación), de 8:00 a 20:00 horas.

Martes, 11 de noviembre de 2025 15:26

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecinos y vecinas a disfrutar de una nueva edición de la Feria Campesina Pucará, que se desarrollará los días 9 y 10 de octubre en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación), de 8:00 a 20:00 horas.

El encuentro, organizado junto al Movimiento Campesino Indígena Pucará, reúne a productores y productoras de las cuatro regiones de la provincia, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos regionales, artesanías, frutas y verduras frescas y de elaboración artesanal.

La feria es una oportunidad para promover el consumo local, el comercio justo y la producción sustentable, fortaleciendo los lazos entre el campo y la ciudad. Además, los visitantes podrán conocer más sobre las prácticas agroecológicas y el trabajo de las comunidades campesinas e indígenas que preservan las tradiciones jujeñas.

Desde la organización se invita a toda la comunidad a acercarse y apoyar esta propuesta que impulsa la economía popular y el intercambio cultural.

