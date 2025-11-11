°
11 de Noviembre, Jujuy, Argentina
Información general

Extienden hasta hoy la inscripción de las vacantes asignadas para primer año

El plazo para la confirmación de las vacantes asignadas será hasta hoy a las 18.

Martes, 11 de noviembre de 2025 12:51

El Ministerio de Educación informó este martes que el cierre definitivo de las inscripciones de las vacantes asignadas hasta las 18 horas de este martes, lo que quiere decir que si no se presenta la documentación requerida hasta ese horario, implicara la perdida de la vacante.

Cabe destacar que el pago de la cooperadora no condiciona la inscripción. El tramite puede hacerlo cualquier adulto responsable.

Ingreso a Primer Año 2026

Documentación a presentar (original y copia)                                              

Constancia Alfanumérica de alumno regular de 7° grado (utilizada para la pre inscripción online).

DNI del estudiante.

DNI del padre/madre o tutor.

Partida/certificado de Nacimiento (no excluyente).

Ficha de salud (no excluyente).

