Se incendió la galería de una vivienda en Perico

Un grave siniestro ocurrió en la ciudad comercial, dónde la parte trasera de una vivienda ardió en llamas, generando pérdidas importantes en la familia damnificada, si bien solamente se registraron daños desde lo económico, la familia quedó en una situación compleja.

El hecho se registró alrededor de las 10 de la mañana, cuando un vecino que habita en la esquina de Perú y Cuba del barrio La Paz de Perico, cocinaba y por una situación a esclarecer, el fuego comenzó a expandirse por la galería de la casa hasta consumir todo lo que estaba allí, inclusive se quema un pequeño árbol, las chapas se cayeron, producto de que los tirantes de madera ardieron en llamas.

En el interior de la casa ingresó mucho humo y también generó que la vivienda se quedara sin electricidad y esto manchó toda la casa que quedó perjudicada por tanto humo despedido.

Los vecinos fueron a ayudarlo, con mangueras, tachos, como sea colaboraron hasta que llegaron los bomberos de la policía y los bomberos voluntarios de Perico, quienes complementaron la tarea de controlar la situación. La persona damnificada es un hombre mayor de edad y expuso lo sucedido ante los efectivos de la Seccional n° 60 del barrio La Paz de esta ciudad.

Gracias a la ayuda rápido de los vecinos y la desesperación del dueño de la casa para controlar el fuego, se evitó que el foco igneo se expanda por las habitaciones principales, pero ingresó mucho humo.

Sin embargo sufrieron la perdida de la cocina, una heladera y otros artículos que estaban en el lugar, pérdidas importantes para esta familia periqueña.