Provincias Unidas y un nuevo encuentro en Jujuy

Este jueves, 9 de octubre, los gobernadores de Provincias Unidas desarrollarán en Jujuy una amplia agenda política e institucional, gestada para fortalecer la construcción de este espacio que crece en todo el país como verdadera alternativa electoral, de gestión y de gobierno para los argentinos.

Estarán presentes Carlos Sadir, Jujuy; Martín Llaryora, Córdoba; Maximiliano Pullaro, Santa Fe; Ignacio Torres, Chubut; Claudio Vidal, Santa Cruz; y Gustavo Valdés, Corrientes; y el ex mandatario cordobés Juan Schiaretti.

En este contexto, se programó para horas 11 una visita al parque solar de El Pongo y, con posterioridad, se celebrará un encuentro con empresarios mineros radicados en Jujuy y actores de la industria.

Para las 12:30 horas, está previsto un acto central en el cual los gobernadores trazarán un balance de las actividades cumplidas y reafirmarán su visión y compromiso con el presente y el futuro del país.