Condenaron al enfermero que inyectó leche por vía intravenosa a un bebé

En una audiencia que se extendió hasta pasadas las 20.00 de este miércoles, el Tribunal Oral dictó sentencia contra Fabián Alfredo Solano, de 47 años, por el grave episodio ocurrido en el hospital Materno Infantil el mes de abril. El enfermero fue declarado culpable de inyectar leche por vía endovenosa a un bebé e intentar huir al ser descubierto.

El fallo lo condena por el delito de “Lesiones graves con dolo eventual e Incumplimiento de los deberes de funcionario público en Concurso real". El Código Penal prevé para estos cargos una pena de entre 1 y 6 años de prisión, la cual será determinada en una nueva audiencia este jueves 9 de octubre a las 8:30 en el edificio de Tribunales.

Carlos Espada, representante de la familia Argota, se refirió a la condena "Con un sabor agridulce, felices porque se lo ha condenado al enfermero, en el marco de sus funciones, en dos delitos que también son graves. La pena prevé una prisión efectiva en su máximo, pero teníamos la intención de que los hechos configuraban una forma distinta", expresó, mostrando su disconformidad.

La expectativa ahora se centra en la pena concreta que se le impondrá a Solano en la audiencia de la mañana de este jueves.

Nota en desarrollo...