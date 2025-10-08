°
9 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Centro de Integración Comunitaria

Nuevo mural embellece con color y brillo al barrio Alberdi

Vecinos ya pueden disfrutar de esta obra que pone en valor su historia con imágenes y símbolos locales.

Miércoles, 08 de octubre de 2025 23:08
VECINOS Y FUNCIONARIOS| EN LA PRESENTACIÓN DEL MURAL.

El Centro de Integración Comunitaria (CIC) del barrio Alberdi luce desde esta jornada un nuevo mural que rinde homenaje al Club Deportivo Alberdi y a las tradiciones gauchas, símbolos de identidad y pertenencia para los vecinos del sector. La obra fue realizada por la artista jujeña María del Huerto Aquino, junto a vecinos y vecinas del barrio, en el marco del Corredor Provincial de Murales, programa impulsado por la Secretaría de Cultura de Jujuy.

Durante la inauguración, el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, destacó el trabajo conjunto entre las instituciones y la comunidad. "Aquí en barrio Alberdi se inauguró este mural que integra las propuestas del Corredor Provincial de Murales. En este querido barrio de San Salvador logramos concretar esta obra con participación del CIC Alberdi, de la Municipalidad capitalina y del Concejo Deliberante, embelleciendo una de las paredes de este espacio institucional que es referencia para la comunidad", expresó el funcionario.

La autora del mural, la artista y docente María del Huerto Aquino, explicó que la obra busca reflejar la esencia del barrio y fortalecer los lazos culturales. "Un mural es unir la cultura general con la propia del barrio y reforzar el sentido de pertenencia. En esta obra se pueden ver mujeres, niños, personas adultas y caballos, que representan la identidad gaucha y la vida cultural y deportiva de este lugar", señaló.

Por su parte, el administrador del CIC, Javier Ugarte, subrayó que la intervención artística rinde tributo al Club Deportivo Alberdi, una institución emblemática del barrio que brinda contención a niños, niñas y adolescentes, tanto en fútbol masculino como femenino. Además, agradeció al Consejo de la Mujer por permitir exhibir en las instalaciones del CIC una muestra de pintura dedicada a la visibilización y prevención de la violencia de género.

El nuevo mural no solo embellece el entorno urbano, sino que también se suma al circuito cultural del Corredor Provincial de Murales, una iniciativa que promueve la expresión artística y la participación comunitaria en distintos puntos de la provincia.

Vecinas, vecinos y visitantes ya pueden disfrutar de esta obra que, con colores y símbolos locales, pone en valor la historia, la tradición y el espíritu comunitario del barrio Alberdi, reafirmando el papel del arte como herramienta de encuentro y transformación social.

 

