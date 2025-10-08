Agilizan procedimientos para cubrir cargos vacantes

En el marco del Plan Estratégico de Salud II que pondera el valor de cada agente para llevar adelante las acciones y estrategias del Ministerio de Salud de Jujuy, "se están agilizando los procedimientos administrativos tendientes a cumplir con los llamados a concurso para los cargos vacantes que existen en las diferentes unidades de organización del sistema público", explicó la directora provincial de Capital Humano, Florencia Forte Abed.

De acuerdo con la funcionaria, próximamente se van a publicar los cronogramas con los llamados a concurso para cargos tanto técnicos como profesionales para la red de hospitales del sistema público, teniendo en cuenta las necesidades planteadas desde cada uno de los efectores. "Recientemente convocamos a cubrir la Jefatura de Enfermería del hospital 'Materno Infantil' y se dispuso una prórroga considerando feriados provincial y nacional de modo que la inscripción cierra el miércoles 15 de octubre", precisó.

Seguidamente, se dará apertura al concurso de la Jefatura de Enfermería del Centro de Especialidades Norte y de la Unidad de Recursos Humanos del mismo establecimiento, con apertura para postulaciones el 9 y 15 de octubre, respectivamente.

Por último, Forte Abed recordó que los llamados a concurso se publican en la página oficial del Ministerio de Salud de Jujuy (https://salud.jujuy.gob.ar/), allí se puede acceder a todas las resoluciones, bases, reglamentos, convocatorias y realizar allí mismo inscripciones y presentación de documentación digital.