10 de Octubre: ¿Feriado Nacional o Día No Laborable?

Se trata del traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural (originalmente el 12 de octubre), que cayó domingo y, por decreto del Gobierno Nacional (Decreto 614/2025), se movió al viernes para generar un nuevo fin de semana largo con fines turísticos. El viernes 10 de octubre de 2025 es Feriado Nacional.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo el 10 de octubre?

Dado que el 10 de octubre es un Feriado Nacional, si te corresponde que trabajar ese día, te deberían pagar la jornada con el 100% de recargo, es decir, el doble de tu salario normal de un día de trabajo.

Feriados por venir en 2025

El texto menciona los siguientes fines de semana largos o feriados que quedan en 2025: