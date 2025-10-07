10 de Octubre: ¿Feriado Nacional o Día No Laborable?

Se trata del traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural (originalmente el 12 de octubre), que cayó domingo y, por decreto del Gobierno Nacional (Decreto 614/2025), se movió al viernes para generar un nuevo fin de semana largo con fines turísticos. El viernes 10 de octubre de 2025 es Feriado Nacional.
¿Cuánto me deben pagar si trabajo el 10 de octubre?
Dado que el 10 de octubre es un Feriado Nacional, si te corresponde que trabajar ese día, te deberían pagar la jornada con el 100% de recargo, es decir, el doble de tu salario normal de un día de trabajo.
Feriados por venir en 2025
El texto menciona los siguientes fines de semana largos o feriados que quedan en 2025:
-
Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos (genera un fin de semana de 3 días con el sábado 22 y domingo 23).
-
Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional (se combina con el viernes 21 para formar un fin de semana XXL de 4 días).
-
Lunes 8 de diciembre: Feriado por la Inmaculada Concepción de María (genera un fin de semana de 3 días con el sábado 6 y domingo 7).
-
Jueves 25 de diciembre: Navidad.