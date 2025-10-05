La Escuela 43 de Quichagua lleva "Naturaleza Moldeable"

La Escuela Primaria N°43 de Quichagua, del departamento Cochinoca, fue seleccionada para representar a Jujuy en la instancia nacional de la La Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología del 6 al 8 de este mes, dentro del eje de Arte. Ildefonso Alancay, director de la escuela, brindó detalles del proyecto y la experiencia que vivirán junto a Zaín y Violeta por su proyecto "Naturaleza Moldeable".

EL PROYECTO | FIGURAS CREADAS CON DISTINTOS RECURSOS NATURALES.

"Somos una escuela rural albergue, ubicada a unos 50 kilómetros de Abra Pampa. Este año nuestra matrícula es de cuatro niños, y por primera vez logramos llegar a la etapa nacional, lo cual es un orgullo para toda la comunidad", dijo.

La delegación que viajó a la provincia de Misiones, donde compartirá con diferentes instituciones del país, está compuesta por dos estudiantes Zaín Ábalos, de 2º, y Violeta Ábalos, de 7º, la docente Mabel Angela Vargas y el propio director. "Es una experiencia totalmente nueva para nosotros, y una oportunidad para compartir y aprender con otras escuelas del país", agregó Alancay. Junto a ellos también participa el Colegio Secundario Nº 44, de Varas; el Colegio Polimodal Nº 2, Abra Pampa, y el Jin Nº25 de la Escuela Nº443 de San Pedro.

Un proyecto de la tierra

El proyecto ganador fue elaborado de manera artesanal, utilizando arcilla, pirca y calcio como materia prima. "Nos propusimos trabajar con materiales que nos brinda la naturaleza. Con los docentes y los chicos comenzamos a observar los cerros y vimos la posibilidad de aprovechar los distintos tipos de tierra y piedra del lugar. Así surgió la idea de trabajar con la arcilla, de manera totalmente artesanal, sin maquinaria", explicó el director.

Cuatro estudiantes de diferentes grados participaron en el proceso de realización. "Los chicos recolectaron la arcilla, realizaron la molienda, el tamizado y la mezcla de materiales. Además, aprendieron saberes al comprender qué son las mezclas y las soluciones. Es un aprendizaje práctico, donde ellos mismos fabrican sus productos como figuras, vasijas o animalitos de barro", agregó.

La cocción también se hizo con recursos naturales. "Usamos estiercol seco de vaca o burro, ramas y paja. Todo se cocina al aire libre, sin hornos ni gas. Es un proceso ancestral que además enseña el valor del trabajo artesanal", detalló.

Orgullo comunitario

PROCESO | TODA LA REALIZACIÓN FUE MANUAL, (MOMENTO DE TAMIZADO).

El logro movilizó a toda la comunidad. "Los padres y vecinos están muy contentos. Las otras escuelas de la zona también nos felicitaron. Es una gran alegría, sobre todo porque demuestra que desde un lugar pequeño, con pocos recursos, se pueden lograr grandes cosas", dijo.

Finalmente, el director Alancay subrayó que el principal objetivo es compartir experiencias: "Más allá de ganar, lo importante es socializar, mostrar lo que hacemos en nuestra escuela y aprender de otras. Este proyecto refleja la identidad de nuestro pueblo y el esfuerzo de todos", resaltó.

Escuelas jujeñas que brillaron con sus propuestas pedagógicas

PREMIADOS | MOMENTO DE RECONOCIMIENTO EN EL ESCENARIO DE MISIONES.

La provincia de Jujuy fue distinguida en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, un encuentro que reunió a estudiantes y docentes de todo el país para compartir experiencias innovadoras y proyectos científicos destacados.

En esta edición, tres instituciones jujeñas fueron reconocidas por sus propuestas pedagógicas, que combinan creatividad, saberes ancestrales y el uso de herramientas tecnológicas, la Escuela Nº 25, de Yavi con “Desafíos Educativos en Geometría”, la Escuela Secundaria Rural Nº 4, de San Juancito con “ Matemáticas Ancestrales: La Sabiduría de los Pueblos Indígenas”; la Escuela Nº 473, de Calilegua con “ Matemática que inspira: entre fractales y simetría”.

Detrás de estos logros hay estudiantes y docentes comprometidos, que con esfuerzo, ingenio y dedicación lograron posicionar a la provincia en un espacio nacional de reconocimiento educativo y científico. Desde el Ministerio de Educación se destacó que este tipo de distinciones reflejan “la calidad y la innovación que nacen en nuestras escuelas, fruto del trabajo colectivo y del compromiso con una educación que forma para el futuro”.

Las comunidades educativas celebraron este reconocimiento como una experiencia enriquecedora e inolvidable, que reafirma el potencial del sistema educativo jujeño. Jujuy, se consolidó como cuna de mentes brillantes y proyectos que transforman.

Calilegua

La comunidad de Calilegua se preparó para recibir con mucha emoción a sus pequeños estudiantes y docentes de la Escuela N° 473 “Papa Francisco”. El recibimiento contó con una gran caravana acompañada de carteles, globos, aplausos y mucha energía para celebrar este gran logro de los pequeños alumnos.