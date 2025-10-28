Estudiantes de Monterrico visitaron la Legislatura

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de la ciudad de Monterrico visitó la Legislatura de la provincia.

La comunidad educativa se encuentra realizando un proyecto llamado “salida educativa” que los lleva a recorrer distintas instituciones dentro del Casco Histórico de la ciudad.

Los jóvenes estudiantes fueron recibidos por la diputada Agustina Guzmán, fue ella quien les explicó el rol de la Casa de Piedra dentro de los tres poderes del Estado, la labor de los diputados y la importancia del trabajo parlamentario en la elaboración de leyes para el beneficio de la comunidad.

“Es muy importante que los jóvenes conozcan de cerca cómo funciona la democracia y comprendan que el voto es una herramienta poderosa para transformar realidades. Cada visita de estudiantes nos llena de orgullo, porque vemos el interés de las nuevas generaciones por involucrarse y aportar a la construcción de una sociedad mejor”, expresó la diputada Agustina Guzmán.

En tanto, la docente a cargo del grupo de estudiantes explicó que este es un proyecto de la materia Formación Ética y Ciudadana y que el mismo tiene como fin integrar la parte teórica con la práctica, “queríamos que los chicos conozcan en persona como se organiza los poderes del Estado y que función cumple cada uno. Es una experiencia significativa que los ayuda a valorar nuestras instituciones, a reflexionar sobre la vida de la sociedad y a desarrollar empatía y sentido crítico.”