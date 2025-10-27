El peronismo jujeño celebró el apoyo recibido en las urnas

El Frente Primero Jujuy Avanza obtuvo una muy buena elección anoche y la construcción de una base sólida con miras al 2027.

Los resultados del escrutinio provisorio ubicaron al Frente Primero Jujuy Avanza con el 15,1% en el cuarto lugar obteniendo 60.885 votos, solo 1.700 votos por debajo de Fuerza Patria que llevaba el sello nacional del justicialismo.

Anoche dirigentes y militantes celebraron el desempeño electoral en la sede ubicada en la calle Salta, donde compartieron el orgullo por el trabajo realizado y el optimismo de "abrir un nuevo camino" para un proyecto que "recién empieza".

En este sentido, el referente del frente Rubén Armando Rivarola celebró la construcción que se logró en la campaña y aseguró que éste es un proyecto que recién comienza. El peronismo jujeño está de pie, y lo quiero decir: No nos van a manejar desde afuera. Este camino recién empieza. Por eso, desde el martes mismo, tenemos que comenzar a trabajar con la frente en alto por el 2027", indicó.

HACIA 2027 | LOS MILITANTES EXPRESARON SU GANAS DE SEGUIR TRABAJANDO.

Rivarola destacó la cantidad de votos obtenidos "logramos 60 mil votos en un trabajo de apenas 55 días, a puro esfuerzo y corazón. Eso demuestra que Jujuy es peronista. La única deuda pendiente es unirnos un poco más y que, de una vez por todas, dejen de venir a marcarnos la cancha desde afuera."

El dirigente fue enfático al diferenciar su gestión de las injerencias nacionales: "Parecía imposible pelear con dos aparatos que operaban desde Buenos Aires. Nosotros tenemos un 'fuerte jujeño', no tuvimos tutela nacional. Y estamos contentos de nuestro esfuerzo y nuestros resultados."

Rivarola fue categórico al señalar la responsabilidad de la división "Nosotros no hicimos mal nada. Los que hacen mal son los que vienen desde Buenos Aires, desde La Cámpora, queriendo imponer a su candidato. Si hubiéramos estado juntos, la historia sería otra; hubiéramos sacado 130 mil votos. Esperamos que estos resultados le muestren a todos que no podemos tener un partido intervenido. Necesitamos ir a elecciones internas en nuestro Partido Justicialista. No le tenemos miedo a ir a elecciones."

DE TODA LA PROVINCIA | REFERENTES DE TODAS LAS LOCALIDADES DIJERON PRESENTE.

Sobre los resultados a nivel nacional, Rivarola expresó su preocupación "fue una sorpresa ver que a muchos jujeños no les importó que se maltratara a los jubilados, que se maltratara a la gente. Creo que tenemos que fortalecer el mensaje, ser más claros en lo que está en juego para el pueblo."

En el mismo sentido, Pedro Pascuttini, expresó su profundo agradecimiento a la militancia y al pueblo jujeño, "estoy conforme. En tan solo dos meses logramos constituirnos como una fuerza muy importante en la provincia, superando ampliamente las expectativas".

"Tenemos que seguir trabajando incansablemente para poder dar las soluciones que el pueblo nos pidió", agregó.