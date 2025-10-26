Alfredo Gonzáles “Hemos trabajado muy fuerte por este resultado”

Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi obtuvieron su banca en el Congreso, quedándose así con dos de los tres lugares en juego.

"Creo que hoy a la noche, Jujuy habló con un fuerte mensaje diciendo que no quiere volver al pasado" comentó Alfredo. También agradeció a los militantes de LLA , resaltando especialmente el trabajo de los jóvenes y de quienes militan en el interior de la provincia.

"Esta es una responsabilidad enorme que ha caído sobre los hombros de Bárbara y míos. Juntos vamos a llevar adelante las reformas necesarias que este país necesita", expresó.

"Todos amamos a Jujuy, queremos lo mejor y para ello vamos a trabajar" compartió emocionada Bárbara Andreussi "La libertad avanza y argentina avanzó" concluyó.

Alfredo González y Bárbara Andreussi serán los representantes de La Libertad Avanza, mientras que la tercera banca quedó para María Inés Zigarán, del Frente Jujuy Crece - Provincias Unidas, que logró el 19,79% de los sufragios, con más del 96% de las mesas escrutadas al momento de tomarse estas cifras.