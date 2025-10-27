Promueven fomento de la cultura aseguradora

Productores, asesores y referentes del sector celebraron el Día del Seguro. Lo hicieron durante un ameno encuentro en el que se puso en valor la tarea que desarrollan a diario sosteniendo la confianza del sistema asegurador de país.

Organizada por la Asociación Civil Jujeña de Productores Asesores de Seguros (Acjupas Waki), la reunión tuvo lugar recientemente en las coquetas dependencias de la Sociedad Italiana de San Salvador de Jujuy.

En la oportunidad se presentó formalmente la comisión directiva de la institución y el presidente César Aprile destacó la importancia que reviste consolidar a la institución, asegurando al mismo tiempo su presencia en todo el territorio provincial.

El dirigente reflexionó en torno a la misión de los productores asesores de seguros en la construcción de una sociedad más equitativa y confiable. Indicó que al fomentar la confianza en los seguros, se brinda certeza en un mundo lleno de incertidumbre. Y esto permite a las personas planificar su futuro con mayor seguridad y protegerse contra posibles riesgos.

AUTORIDADES | CÉSAR APRILE Y LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SEGUROS DE SALTA, NORMA SONA.

Agregó que los seguros pueden contribuir al desarrollo económico, erigiéndose en un escudo para los inversionistas.

Aprile hizo un llamado a fomentar la cultura aseguradora, instando a los presentes a mantener los más altos estándares. En ese marco, agradeció a los productores, agentes y compañías presentes su profesionalismo y eficiencia.

A su turno, la presidenta de la Asociación de Productores de Seguros de Salta, Norma Sona, entregó a Aprile una placa recordatoria. La dirigente auguró éxitos a las autoridades de Acjupas Waki y ponderó la labor que llevan adelante para atraer a más aseguradoras.

Tras la proyección de un audiovisual sobre la historia del Día del Seguro y el compromiso social de los productores asesores en la construcción de una cultura de prevención y protección, bailó un grupo de sayeros y el prestigioso docente Gustavo Zelaya ofreció un espectáculo de tango. También se sortearon numerosos premios y en el final, el brindis coronó el encuentro de camaradería que incluyó un catering acorde al acontecimiento.

Es importante mencionar que en el salón se exhibieron obras pictóricas de alumnos del Centro Polivalente de Artes y de la plástica Patricia Naser.

La comisión directiva

La comisión directiva de la Asociación Civil Jujeña de Productores Asesores de Seguros (Acjupas Waki) está presidida por César Guillermo Aprile; a quien acompañan Rosa Elizabeth Agüero, secretaria; Silvia Rosana Lara, tesorera; Nilda Varela, vocal titular; Saúl Nelson David Vázquez, vocal suplente; Adolfo Gustavo Berman, revisor de cuentas titular; y David Manuel de la Torre, revisor de cuentas suplente.